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Общество10 июня 2021 7:00

Народный календарь на 10 июня: ящерицы выползали на солнце к дождю

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 10 июня
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Народный календарь на 10 июня

Народный календарь на 10 июня

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Народный календарь на 10 июня: наши предки считали, что, если дождь шел крупными каплями, то это значило, что он скоро закончится. Навозные жуки ползали в навозе и не взлетали к сырой погоде. Множество ящериц вылезали погреться на солнце к дождю с ветром.

Если гуси хлопали крыльями и чистились, то тоже стоило ожидать дождя. Если вы заметили вокруг муравейника много муравьев, это к теплой погоде. Воздух синел под лесом также в преддверии теплых дней. Множество ос усердно трудились к хорошей погоде.

Если день был тихим и безветренным, то это непременно к хорошему урожаю. Утренняя роса на колосьях обещала хорошее колошение. Если радуга быстро пропадала после дождя к ясному дню, а если же стояла долго, то это к ненастью.

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