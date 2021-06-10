В Донецке несовершеннолетний мотоциклист сбил 4-летнюю девочку

Малышка с травмами попала в ЦГБ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 10 июня, в Донецке 14-летний мотоциклист сбил 4-летнюю девочку. Малышка с травмами попала в ЦГБ. О несчастном случае сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла на обочине дороги. Позже автоинспекторы выяснили, что юноша катался без прав. Двухколесный конь категории А был оформлен на его мать.

Все материалы по юному водителю уже передали в подразделение по делам несовершеннолетних. На владелицу мотоцикла составили протокол. За передачу транспорта человеку без прав ей грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Сегодня же произошло ДТП с автобусом и грузовиком. Машины столкнулись в Ростове на Менжинского, есть пострадавшие