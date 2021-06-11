Отключение света в Ростове-на-Дону 11 июня 2021 года: ростовчане пробудут без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 июня 2021 года: в десятках домов донской столицы отключат свет. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 11 июня, с 9 до 14 часов обесточат просп. Кировский, 7-17; 12-14, 18; ул. Красных Зорь 55-65; 60-76; ул. Станиславского 135А.

С 9 до 16 часов свет будет отключен на ул. Зорге 37/1, 39, 39/1, 41/46, 41А, 35, 37; ул. Ерёменко 48, 50/2, 50/3; просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-41; ул.Тоннельная 9-33; 4-8А; ул.Кооперативная 51-69, 30-58; ул.Красина ; ул.Профинтерна 11-35 ; ул.Караванная ; пер.Короленко ; пер.Макеевский ; пер.Полюсный ; пер.Стандартный ; пер.Балтийский; ул. Обороны 1 «В»; ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 30-58, 31-41; ул. Черевичкина 52-62; ул. Рябышева 58-66, 79-93; пер. Глиссерный 2-32, 29-53; пер. Пинский 2-16, 1-15; ул. Портовая 183-205; пер. Шефский спуск 1-25, 2-20.

С 9 до 18 часов без света будут сидеть жители ул. Турксибская 51-69, 36-108; пер. Хабаровский 51-77, 30-84; пер. Полесский 1-87, 2-64; 2-ой переулок 87-133, 72-136, 114А; пер. Андижанский 1-31; пер. Верхоянский 4, 11-29; ул. Дранко 1-11, 2-10; ул. Белгородская 37-474; ул. Курганная 44/1, 137/34, 141; ул. Павленко 38-40; ул. Пермская 41; ул. Передовая 1/5.

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