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Общество10 июня 2021 17:47

"За 100 лет такое бывает только 14 раз": ростовский астрофизик объяснил, почему затмение 10 июня - уникальное явление

По словам Владимира Корчагина, в этот раз Луна затмит нашу звезду, оставив лучи света в виде кольца
Дадаян ДавидДадаян Давид
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Наблюдать его нужно через специальное оборудование.

Наблюдать его нужно через специальное оборудование.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 10 июня, жители Ростовской области и других регионов России смогут увидеть солнечное затмение. Редкое небесное явление прокомментировал ученый, сотрудник НИИ физики ЮФУ Владимир Корчагин. Он пролил свет на природу этого удивительно и завораживающего события. По его словам, за год на нашей планете происходит от двух до пяти тысяч затмений. Все они отличаются по степени затемнения Солнца.

Затмения бывают разные: частичные, кольцеобразные, когда Луна закрывает почти всю звезду, оставляя по периметру небольшую кусочек света, и полные.

- В среднем, за 100 лет из 240 затмений, видимых с Земли, всего 14 - кольцеобразные, то есть событие довольно редкое, - отмечает специалист.

Сегодня, 10 июня, мы можем стать свидетелями именно такого явления. Полоса кольцеобразной фазы пройдет по Восточно-Сибирскому морю, включая Новосибирские острова, и вступит на материковую территорию России на северо-востоке Республики Саха, что в Якутии.

- К сожалению, во всей красе мы его с вами не увидим. Над Ростовской областью произойдет лишь частичное затмение, - поделился Владимир Корчагин.

Следующие кольцевые затмения Солнца произойдут 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года.

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