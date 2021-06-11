Народный календарь на 11 июня: этот день у наших предков считался несчастливым

Народный календарь на 11 июня Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Народный календарь на 11 июня: наши предки считали, что туман в этот день стелился по воде к хорошей погоде. Если после дождя дул ветер и ярко светило солнце к затяжному ненастью. Если в тихую погоду сильно будет печь солнце, то это к грозе или граду, а если в облачный день выглядывало временами, то это к вечернему дождю.

Иголки чертополоха переставали колоться к дождю. Рожь колосилась к урожаю грибов. Если вы вдруг заметили много пауков, то следовало в ближайшее время ожидать хорошей погоды. Если шел дождь, а пауки неустанно ткали паутину, это значило, что скоро распогодится. Эти насекомые уменьшали свои сети-ловушки к ветреной погоде. Пчелы сильно летели к своим ульям, то следовало ожидать дождя.

После дождя поднимался ветер к затяжному ненастью. Ветер дул весь день и усиливался к ночи, но не менял при этом направления к дождливой погоде с внезапными прояснениями. Черемуха плакала перед дождем. Во время цветения туман был сухим к плохим хлебам. Стоит отметить, что наши предки считали этот день несчастливым, даже похлеще любых понедельников. Сегодня нельзя было скакать и прыгать, иначе можно было растревожить землю, которая, как считали на Руси, становилась к этому моменту тяжелой.

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