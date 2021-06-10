Состав "Ростова" пополнил африканец из Болгарии

26-летний Али Соу. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 10 июня, стало известно, что нападающий гамбийского происхождения Али Соу пополнил состав ФК "Ростов". Несколько месяцев назад донской клуб взял в аренду 26-летнего игрока у софийского "ЦСКА". В контракте была возможность выкупа, чем и воспользовалось руководство желто-синих.

В свой первый матч в составе "Ростова" Али Соу провел на высоком уровне. Он отметился двумя забитыми мячами в ворота питерского "Зенита". Сразу после этого он нем заговорили по всей стране. Вновь поднялась тема, что дончане проводят очень эффективную трансферную политику.

Во второй части сезона Соу провел 12 матчей за наш клуб и забил три мяча. Новый контракт с нападающим действует до 2025-го года. Отметим, что ранее он выступал за команду из Болгарии. Один раз софийский "ЦСКА" пробился в лигу Европы, где Али забивал топовым клубам, среди которых итальянский "Рома".

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