Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 июня: город сковали шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Береговой, проспекте Сиверса, улице Текучева, улице Варфоломеева, улице Максима Горького, проспекте Михаила Нагибина, улице Зоологическая, улице Мечникова, проспекте Соколова, улице Шаумяна, улице Курская, проспекте Театральном, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Лесопарковая, Доватора, Мадояна, Портовая, Малиновского, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматная, Оганова, Беляева, Орбитальная, а также по проспекту Королева и проспекте Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятской, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова и улице Вересаева.

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