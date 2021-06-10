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Общество10 июня 2021 20:04

Строительство БСМП в Новочеркасске обойдется в 20 миллиардов рублей

Местные власти надеются на помощь региональных и федеральных властей
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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В Новочеркасске появится новая БСМП

В Новочеркасске появится новая БСМП

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В городе Новочеркасске Ростовской области будет возведена больница скорой медицинской помощи. Она появится на территории микрорайона Восточный. Об этом сообщил глава города Юрий Лысенко в эфире телеканала "Дон24", он также отчитался о ходе подготовительных работ.

Местные власти надеются на финансовую помощь региональных и федеральных властей. Согласно подготовленной документации, строительство больницы обойдется властям в 20 миллиардов рублей.

Подрядчика для выполнения всех видов работ пока еще не определили. Также не озвучены пока и сроки строительства. Но проектно-сметная документация уже готова и передана на государственную экспертизу.

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