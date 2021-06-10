Залы культурных учреждений Ростовской области смогут заполняться на 75%

В Ростовской области зрительные залы смогу заполняться на 75% Фото: Алиса ТИТКО

Региональные власти анонсировали новые послабления коронавирусных ограничений. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 10 июня, внес соответствующие правки в 272-е постановление регионального правительства.

- Новый документ устанавливает, что донские театры, кинозалы, музеи, филармония смогут принимать 75 процентов посетителей, - говорится в тексте сообщения.

Также в городе будет возобновлена продажа билетов в кинотеатры и на выставки в кассах, но все это будет осуществляться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, с соблюдением покупателями социальной дистанции.

Изменения вступят в силу уже завтра, 11 июня. Стоит отметить, что ранее было разрешено заполнять зрительные залы не более, чем на 50 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в Ростове снимут коронавирусные ограничения, рассказал донской губернатор.

По словам Василия Голубева, некоторые послабления будут приняты уже в ближайшее время.