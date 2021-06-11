Донские археологи обнаружили под землей средневековый склад с дорогим стеклом

Ученые пытаются найти ответ, почему в одном месте люди Азака хранили столько ценных изделий. Фото: азовский музей-заповедник

На территории Азова донские ученые обнаружили настоящий склад с редким и очень дорогим материалом средневековья - стеклом. В погребе одного из древних домов археологи выкопали хозяйственную яму, в которой были спрятаны десятки фрагментов посуды 13-14 веков. Об этом рассказали в азовском музее-заповеднике.

Заведующий археологическим отделом Андрей Масловский показал, что многие кусочки представляют собой стекло с различным орнаментом, которым в прошлом украшали посуду. Ученым пока трудно сказать, для чего хозяин дома хранил его.

- Стекло в 14 веке было достаточно дорогим товаром, поэтому удивительно, что оно встретилось нам в таком количестве еще и в одном комплексе, - говорит Масловский. - Это яма принадлежала не самому богатому жителю. Здесь в основном бокалы, графины. Для одного человека такой объем продукции не нужен, а для городского трактира - непозволительная роскошь.

Есть вероятность, что хозяин дома торговал стеклянной посудой. Может быть это просто запасы рядового жителя, который по неосторожности разбил утварь.

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