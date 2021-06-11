Тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил льняную свадьбу

Супруги Карпины. Фото: инстаграм Дарьи и Валерия

Тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин накануне,10 июня, отметил годовщину свадьбы с супругой Дарьей. Они прожили вместе уже 4 года и привели на свет двух прекрасных девочек. Его избранница опубликовала несколько видео и фотографий того самого дня в своем инстаграме.

В далеком 2017 году на свою свадьбу Карпин прибыл в роскошном строгом костюме фиолетового цвета. В руках у него был скромный букет цветов. Интересно, что на празднике присутствовал известный футбольный комментатор, друг Карпина, Константин Генич.

На свадьбе было немного гостей - только самые близкие друзья и родственники. В разгар торжества Дарья в пышном белом платье исполнила песню. В то время, как и сейчас, девушка профессионально занималась вокалом, выступала на концертах и записывала целые альбомы.

Фото: инстаграм Дарьи Карпиной.

Накануне супруги отметили льняную свадьбу в узком семейном кругу. Вместе с детьми они отправились в ресторан. В социальных сетях Дарья высказалась о счастливых отношениях со звездой нашего футбола.

- Спасибо тебе за любовь, заботу, трепет, внимание к мелочам, нашим бесконечные разговоры обо всём, за чуткость и откровенность, за то, что каждый день я просыпаюсь с мыслью, что я абсолютно счастлива. Ты - мое все, - написала супруга тренера.

- Ровно 4 года назад ты связала свою жизнь со мной. Надеюсь не пожалела ни разу, - в своей манере оставил сообщение подписчикам Валерий Карпин.

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