Народный календарь на 12 июня: в этот день все опасались змей-молодоженов

Народный календарь на 12 июня Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Народный календарь на 12 июня: наши предки считали, что шиповник обильно цвел в этот день к суровой зиме. Кувшинки закрывались и уходили под воду к дождю. Папоротник скручивал листья перед теплым ясным днем. Шмели были очень неспокойны перед дождем. Если закричала сова, то это к холоду.

Если пауки усиленно работали в этот день, то это предвещало к сене погоды. Если во время дождя утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы - к устойчивой непогоде. Если ночная фиалка в солнечную погоду закрыла свои цветки и согнула стебельки, то это к дождю. Белые медведи в зоопарке переставали купаться в бассейне перед холодами, которые наступят через 2-3 дня. Если утром не было росы, то ночью непременно пойдет дождь.

Золотистые закат и восход были признаком предстоящей хорошей погоды. Кузнечик трещал поздним вечером к теплому и хорошему дню. В этот день змеи выползали из своих зимних укрытий-нор. Они спешили на свои свадьбы, а потому каждому встреченному готовы были мстить без всякого милосердия. Поэтому по лугам и лесам старались ступать крайне осторожно или вовсе не выходить из дома.

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