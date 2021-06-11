В Ростове собираются обустроить пешеходную зону с «парковкой для собак»

Загадочные «парковочные места» должны установить там, «где привязывали лошадей» Фото: Алена МАРТЫНОВА

В администрации Первомайского района Ростова представили проект пешеходной зоны улицы Сержантова, ее освободили от ларьков и теперь собираются благоустроить. Во время обсуждения прозвучало несколько интересных идей, сообщил представитель общественной палаты города Николай Ларин.

Так, например, говорили о создании «центральной клумбы со сбором дождевых вод» и «парковочных местах для собак». Кроме того, на улице планируют установить урны увеличенной вместимости и привести в порядок фасады. Собираются поменять дизайн скамеек, должны загородить территорию от автолихачей, подняли вопрос о сохранении гранитного бордюра.

- Если всё сделают, как обещают, то, может быть, получится одно из самых интересных мест города, с которым не сравнятся ВеслоАлёнушка и унылые кресла цвета детской неожиданности у Дома книги, - написал на своей странице в Instagram Николай Ларин.

В апреле этого года общественник вместе с главой Ворошиловского района Виктором Бережным выяснили, куда пропали две автобусные остановки с улицы Ленина