В Ростовской области осудят местного жителя за совершение убийства в пьяном угаре

В Ростовской области местный житель зарезал своего приятеля Фото: "КП" Архив

В Ростовской области закончилось расследование в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье 105 УК РФ "Убийство". В настоящее время он находится под стражей в ожидании суда.

Следователи выяснили, что 5 апреля 42-летний житель Багаевского района был в квартире в станице Манычской вместе со своим 33-летним приятелем распивал спиртные напитки. Внезапно между ними разгорелась ссора, в пылу гнева злоумышленник схватил столовый нож и вонзил его в грудь своего оппонента. От полученного полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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