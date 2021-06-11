В Ростове местного жителя задержали при передаче взятки правоохранителю

В Ростове местного жителя задержали при передаче взятки Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице местного жителя заподозрили в совершении преступления по статье 291 УК РФ "Дача взятки".

Следователям удалось выяснить, что 30-летний ростовчанин был осужден за нарушение правил дорожного движения и должен был понести административное наказание. Но злоумышленник решил откупиться от обязательных работ и предложил сотруднику уголовно-исполнительной инспекции взятку в размере 15 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение правоохранитель должен был внести фиктивные сведения о том, что осужденный уже якобы отбыл наказание.

Честный сотрудник уголовно-исполнительной инспекции сообщил своему начальству о предложенной взятке. И как только ростовчанин попытался передать ему взятку, то тут же был задержан прямо на месте преступления. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Сейчас злоумышленник находится под стражей в ожидании суда.