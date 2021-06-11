За миллионные долги по налогам ответит донской бизнесмен

В Ростове местный бизнесмен уклонялся от уплаты налогов Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донском регионе перед судом предстанет директор местной коммерческой организации, которая занимается перевозкой грузов. Он обвиняется в совершении преступления по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере".

Следователям стало известно, что обвиняемый с января 2014 по декабрь 2016 года не выплачивал в казну налоги на добавленную стоимость и на прибыль организаций. Таким образом он задолжал более 72 миллионов рублей. Кроме того, он внес ложные сведения в налоговые декларации о якобы оказанных услугах со стороны несуществующих организаций контрагентов, зарегистрированных на территории Томска.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове местного жителя задержали при передаче взятки правоохранителю.

Злоумышленник хотел избежать наказания за нарушение ПДД.