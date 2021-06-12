На Дону из-за дождя затопило парк Лога

Вода подошла и к соседним населенным пунктам. Фото: администрация Каменского района

Сильные дожди, обрушившиеся на Ростовскую область, не обошли стороной знаменитый парк "Лога", что в Каменском районе. В комплекс нагрянула вода, затопив некоторые территории. Сотрудники с лопатами буквально вручную устраняли последствия катаклизмов.

В социальных сетях, посвященных району, люди публикуют видеозаписи, как теперь выглядит популярный парк. На роликах заметно, что потоки воды смыли землю, разрушили тропинки, изменили ландшафт до неузнаваемости. Сотрудникам парка ничего не осталось, кроме как выйти на незапланированный субботник.

В администрации Каменского района добавили, что в результате выпадения осадков наблюдался повышенный уровень воды в нескольких населенных пунктах.

- Идет организация перенаправления потока дождевой воды с полей, с целью недопущения подтопления домохозяйств и дворовых участков жителей хуторах Самбуров, Груцинов, Орешкин, - отметили власти района.

Со вчерашнего дня, 11 июня там работает техника, чтобы отвести воду, а также выкладывается барьер из мешков с песком.

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