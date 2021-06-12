Ростовчанка потеряла почти полмиллиона рублей, ответив на телефонный звонок

В полиции возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанка лишилась почти полумиллиона рублей, поговорив по телефону с незнакомым человеком. Как сообщили в региональном МВД, женщине позвонили с неизвестного номера, представились сотрудником банка.

По официальным данным, ей сказали, что по ее банковской карте происходят подозрительные операции. Далее ей велели, чтобы не допустить кражи денег, продиктовать номер карты и секретный код, указанный на обратной стороне. Она послушно выполнила все просьбы, а чуть позже обнаружила, что с ее счета списалось 392 тысячи рублей.

Шокированная женщина обратилась в полицию и написала заявление. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".

- Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - добавили в ведомстве.

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