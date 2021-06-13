Народный календарь на 13 июня: зацветала калина - начинал клевать язь

Народный календарь на 13 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Народный календарь на 13 июня: наши предки считали, что, чем больше росы в этот день было к вечеру, тем жарче должно быть завтра. Если же в вечернее время совсем не было росы, то следовало ждать дождя. Если шиповник закрывал свои бутоны до 18 часов, это означало, что в скором времени будет дождь. Пчелы гудели на цветущей рябине перед ясным днем.

Ненастье в этот день сулило суровую зиму. Если ветер был влажным, то это к непогоде. Пауки активно плели паутину перед сменой погоды. Оводы сильно кусались в преддверии дождя. Кукование кукушки обещало хорошую погоду. Если погода в эту дату выдавалась хорошая, то и урожай должен был стать таким же.

Если густой туман не исчезал после восхода солнца, то это значило, что погода ухудшится. Если в этот день зацветала калина, то всем рыболовам будет известно, сто начнется обильный клев язя.

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