В Шахтах сбили пенсионера на велосипеде

Все случилось днем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне, 12 июня, в Шахтах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пенсионер оказался в больнице. По данным регионального ГИБДД, все случилось в светлое время суток на улице Промышленной.

Как удалось выяснить полицейским, по дороге двигался 36-летний водитель за рулем иномарки. В какой-то момент он потерял бдительность и перестал следить, что происходить на проезжей части. Впереди него на велосипеде ехал пожилой мужчина. Шофер не заметил человека и сбил его.

От удара пенсионер выпал из седла и рухнул на асфальт. Водитель бросил руль, выбежал на улицу и вызвал на место скорую помощь. Приехавшие медики забрали пострадавшего в больницу, где диагностировали у нее различные травмы. На данный момент проводится проверка.

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