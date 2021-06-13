Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 13 июня: заболели еще 157 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 13 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 13 июня в Ростовской области выявили еще 157 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели более 96 тысяч человек. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровел 201 пациент, а всего - почти 88 тысяч.

Большинство инфицированных, как обычно, зафиксировали в донской столице. За ней идет Таганрог, Каменск-Шахтинский и Новошахтинск. Лечение в стационарах получают 939 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ – 122.

За минувшие 24 часа в результате заражения коронавирусом скончались еще два человек. Это женщина 82 лет и мужчина 72 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стал 4571 человек.

На сегодняшний день завершили вакцинацию более 40 тысяч жителей.

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