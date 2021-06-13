В Ростове изменилась схема движения троллейбуса №7

Людям было важно, что транспорт делал остановку на Центральном рынке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 12 июня в Ростове-на-Дону изменилась схема движения троллейбуса №7. Это было сделано по просьбе самих жителей города, которая говорили об этом на сайте сервиса "Активный ростовчанин".

Как сообщили в администрации донской столицы, теперь общественный транспорт будет курсировать через Буденовский проспект и улицу Шеболдаева. Направление троллейбуса установили следующим образом: стартовая - Сельмаш, конечная - Гребной канал. Обратно в таком же порядке.

Для многих пассажиров маршрута было важно, чтобы общественный транспорт делал остановку на Центральном рынке. Люди писали об этом, пытались привлечь внимание администрации. На просьбы откликнулся департамент транспорта города.

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