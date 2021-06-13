На донской трассе при ДТП перевернулась иномарка

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

Сегодня на трассе в Ростовской области случилось дорожно-транспортное происшествия, в результате которого перевернулась иномарка. Другого участника аварии выбросило в овраг. Как сообщили в региональном ГИБДД, все произошло на дороге "Северный обход", что вблизи донской столицы.

По официальным данным, 40-летний водитель за рулем "Мазды" двигался по трассе. В какой-то момент он потерял бдительность и стал выезжать на полосу встречного движения. В противоположном направлении ехал другой мужчина на "Киа". Лобового столкновения удалось избежать - в последний момент водитель поймал руль.

Удар пришелся по касательной. Автомобили на скорости раскинуло в разные стороны. "Киа" "ушла" в овраг, а "Мазда" перевернулась на крышу. Очевидцы вызвали на место врачей скорой помощи. Приехавшие медики забрали водителя "Киа" в больницу. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия.

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