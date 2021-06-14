Народный календарь на 14 июня: девушке следовало проводить день со своим возлюбленным

Народный календарь на 14 июня Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 14 июня: наши предки считали, что, если в этот день дует северо-западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета. Если утро выдавалось пасмурным, то это к хорошему урожаю яровых, лена и конопли. Если дул резкий и влажный ветер, то это предвещало затяжную непогоду. Оводы поднимались высоко вверх и играли к предстоящему солнечному дню.

Если на рассвете небо было красным, то это к хорошему урожаю ржи. Если вокруг муравейника было много муравьев, то это к хорошей погоде. Если паук поворачивался головой к своей норе и ткал частую паутину, то это к дождю. Если бурундуки в солнечный день начинали резко и громко посвистывать, то погода в ближайшее время непременно ухудшится. Утренняя радуга предвещала дождь. Бледное солнце с утра было признаком вечернего дождя. А шум лебедей и вовсе возвещал о предстоящем на следующий день ливне.

Если небо было пасмурным , а цветки лютика открытыми, то это значило, что дождя не будет. А вот если лягушки выбирались на берег, а бобры работали всю ночь, в этом случае считалось, что непременно пойдет дождь. Грачи прогуливались по траве перед дождем, а если они играли, то день будет ясным. Цветение ржи радовало рыбаков, так как после этого начинал клевать карп.

У девушек 14 июня имелись свои дела: вечер полагалось проводить наедине с любимым, иначе семейное счастье стороной пройдет. Если возлюбленный был немил, то обязательно втыкали сорванную ветку ивы между следом нелюбимого и своим.

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