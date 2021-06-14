В Ростове 18-летний парень разбился насмерть, выпав с 12-го этажа

На место прибыли врачи и полицейские. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 13 июня, в Ростове-на-Дону случилась трагедия - человек разбился насмерть, выпав с огромной высоты. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, он пролетел 12 этажей прежде чем оказался на асфальте. Тело обнаружили около подъезда.

По словам местных жителей, все случилось в районе Левенцовки на улице Ткачева. Парень разбился в темное время суток. Когда очевидцы увидели тело, сразу вызвали на место скорую помощь и полицию. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть - юноша скончался еще до их прибытия.

По данным "КП-Ростов-на-Дону", выпавшему было 18 лет. В донской столице он гостил у своих знакомых. Он приехал из станицы Вешенской. Правоохранителям только предстоит разобраться во всех деталях случившегося.

Парень упал на асфальт. Фото: соц. сети, (leventsovka_sosedi)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Менее 1% от площади России и 6 место по численности населения: Ростовстат составил портрет донского региона

В нашей области живет 2,9% жителей страны (подробнее)