Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2021 13:18

В Ростове 18-летний парень разбился насмерть, выпав с 12-го этажа

Он скончался еще до приезда скорой помощи
Дадаян ДавидДадаян Давид
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На место прибыли врачи и полицейские.

На место прибыли врачи и полицейские.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 13 июня, в Ростове-на-Дону случилась трагедия - человек разбился насмерть, выпав с огромной высоты. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, он пролетел 12 этажей прежде чем оказался на асфальте. Тело обнаружили около подъезда.

По словам местных жителей, все случилось в районе Левенцовки на улице Ткачева. Парень разбился в темное время суток. Когда очевидцы увидели тело, сразу вызвали на место скорую помощь и полицию. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть - юноша скончался еще до их прибытия.

По данным "КП-Ростов-на-Дону", выпавшему было 18 лет. В донской столице он гостил у своих знакомых. Он приехал из станицы Вешенской. Правоохранителям только предстоит разобраться во всех деталях случившегося.

Парень упал на асфальт. Фото: соц. сети, (leventsovka_sosedi)

Парень упал на асфальт. Фото: соц. сети, (leventsovka_sosedi)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Менее 1% от площади России и 6 место по численности населения: Ростовстат составил портрет донского региона

В нашей области живет 2,9% жителей страны (подробнее)