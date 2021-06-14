В Ростовской области нашли пропавшего 12-летнего школьника

Подростка обнаружили полицейские.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области после нескольких дней поиска нашли живым 12-летнего мальчика. Он пропал еще 10 июня. Родители обратились в полицию, писали волонтерам и активистам. На помощь откликнулись в поисково-спасательном отряде "Лиза-Алерт".
Как сообщили в социальных сетях, его удалось найти благодаря звонку донской жительнице. Женщина заметила мальчика, узнала его по приметам, указанным в Интернете, и позвонила волонтерам. На место выдвинулись сотрудники полиции. Они нашли подростка и забрали с собой в отдел. Вскоре испуганный ребенок окажется дома.
Еще одна невероятная история исчезновения случилась на прошлой неделе в Ростове. Пропала влюбленная пара - 16-летняя девочка и ее 22-летний парень.
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