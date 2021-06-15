Отец с четырехлетней дочерью едва не утонули в Цимлянском водохранилище

В Ростовской области спасли мужчину с маленькой дочерью Фото: "КП" Архив

В Ростовской области едва не пошли ко дну мужчина с четырехлетней дочерью. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июня, около полудня в Цимлянском водохранилище. Там потерпела бедствие надувная лодка, она начала сдуваться и наполняться водой, в это время в ней находились 38-летний мужчина с четырехлетней дочерью. К счастью, мужчина успел вовремя добраться до ребенка и доплыть до маленького острова в районе котлованов и вызвать помощь по номеру 112.

Спасатели Цимлянского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде переправили рыбака и его дочь на берег.

- Постоянное совершенствование материально-технической базы и повышение квалификации специалистов позволяет спасателям вовремя приходить на помощь жителям области, - отметил Вадим Артемов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ростовском парке прохожие спасли застрявшую в банке собаку.

Животное с трудом доверилось людям.