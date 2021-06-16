Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 июня: на дорогах пробки в пять баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейская, улице Береговая, проспекте Сиверса, улице Шаумяна, улице Варфоломеева, улице Текучева, проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, улице Нансена, улице Зоологическая, улице Мечникова, улице Курская, проспекте Соколова, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Международная, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, переулку Ольховскому, а также по проспекту Королева и проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятская и Троллейбусная. Кроме того, с трудом можно проехать по улице Менжинского и проспекту Шолохова.

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