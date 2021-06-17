Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Пробки образовались на Новочеркасском шоссе и Аксайском мосту.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На автодороге М-4 «Дон» 17 июня образовалась многокилометровая пробка. Затор в Аксайском районе. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».
Пробка начинается от пересечения улицы Малое Зеленое Кольцо и проспекта Шолохова. Движение парализовано на Аксайском проспекте в Аксае — от Янтарной улицы до пересечения с улицей Западной. Водители простаивают в пробке на Западной в двух направлениях движения — вплоть до Ростова и далее — по улице Открытой до Аксайского моста.
Сложная дорожная ситуация в Аксае. Фото: yandex.ru/maps.
Сам же мост буквально парализован: многокилометровая пробка начинается в районе озера Песчаного в Ольгинском сельском поселении и продолжается до въезда в Ростов.
Причиной пробки могли стать дорожные работы. По данным «Яндекс.Карты», ремонт проходит на участке Открытой улицы.
Аксайский мост. Фото: yandex.ru/maps.
Затор зарегистрирован на Новочеркасском шоссе от ТЦ «Мега» до Большелогского сельского поселения. Движение затруднено и в обратном направлении — от обхода Аксая до дачного товарищества «Алмаз» в Большелогском поселении.
Новочеркасское шоссе. Фото: yandex.ru/maps.
Что привело к огромной пробке, неизвестно. Пользователи сервиса сообщили, что в районе «Меги» произошло ДТП. Ситуация могла усугубиться из-за дождя.
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