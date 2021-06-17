Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Пробки образовались на Новочеркасском шоссе и Аксайском мосту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На автодороге М-4 «Дон» 17 июня образовалась многокилометровая пробка. Затор в Аксайском районе. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Пробка начинается от пересечения улицы Малое Зеленое Кольцо и проспекта Шолохова. Движение парализовано на Аксайском проспекте в Аксае — от Янтарной улицы до пересечения с улицей Западной. Водители простаивают в пробке на Западной в двух направлениях движения — вплоть до Ростова и далее — по улице Открытой до Аксайского моста.

Сложная дорожная ситуация в Аксае. Фото: yandex.ru/maps.

Сам же мост буквально парализован: многокилометровая пробка начинается в районе озера Песчаного в Ольгинском сельском поселении и продолжается до въезда в Ростов.

Причиной пробки могли стать дорожные работы. По данным «Яндекс.Карты», ремонт проходит на участке Открытой улицы.

Аксайский мост. Фото: yandex.ru/maps.

Затор зарегистрирован на Новочеркасском шоссе от ТЦ «Мега» до Большелогского сельского поселения. Движение затруднено и в обратном направлении — от обхода Аксая до дачного товарищества «Алмаз» в Большелогском поселении.

Новочеркасское шоссе. Фото: yandex.ru/maps.

Что привело к огромной пробке, неизвестно. Пользователи сервиса сообщили, что в районе «Меги» произошло ДТП. Ситуация могла усугубиться из-за дождя.

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