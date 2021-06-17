Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 17 июня: город скован шестибалльными пробками

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 17 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Береговой, проспекте Сиверса, улице Шаумяна, на проспекте Михаила Нагибина, улицах Шеболдаева, Нансена, Зоологической, улице Мечникова, Курской, на проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Портовая, Международная, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Орбитальной, Беляева, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятской, Киргизской, Троллейбусной. Кроме того, с трудом можно проехать по улице Менжинского и проспекту Шолохова.

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