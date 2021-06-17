Поликлинику детской областной больницы открыли после капитального ремонта

В Ростове открылась отремонтированная поликлиника. Фото: правительство РО

Поликлиника областной детской клинической больницы снова начала работу после капитального ремонта. Теперь здание рассчитано на 500 посещений в смену. Детей будут принимать врачи 25 специальностей. Сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- После реконструкции здания консультативно-диагностической поликлиники появилась возможность внедрить элементы бережливого производства, которое предполагает вовлечение в процесс оптимизации медицинской деятельности каждого сотрудника и максимальную ориентацию на пациента, отметила главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова.

Регистратура теперь будет работать по открытому типу. Записаться на прием можно через интернет, в информационном киоске и у врачей-специалистов на приеме. Кроме того, здесь есть и колл-центр, сотрудники которого отвечают на вопросы родителей и помогают записаться на прием. Для детей оборудованы игровые пространства, также стоят кулеры с водой, видеомониторы для подачи информации – то есть, все необходимое для комфортного пребывания

У врачей теперь есть единая информационная система, которая связана с лабораторной службой, МРТ- и рентген-аппаратами.

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