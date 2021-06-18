Народный календарь на 18 июня: в этот день снятся вещие сны

Народный календарь на 18 июня Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Народный календарь на 18 июня: наши предки считали, что, если в облачный день солнце перед закатом ярко сияло, то стоило ждать затяжного ненастья. Ветер дул с севера к ясному дню, а с северо-запада перед сырой погоде. Дятел пел перед дождем. Теплая и ясная погода в этот день предвещала урожай крупного зерна.

Муравьи среди дня в спешке заделывали входы перед дождем. Сова кричала с вечера и всю ночь - на следующий день будут осадки. Множество пауков появлялось перед хорошей погодой. Много росы было к хорошему урожаю хлеба, а туман над водой обещал полные лукошки грибов. Трава пахла сильнее обычного перед дождем.

Костяника закручивала листья вниз перед ясным днем. Если лютики были открыты в пасмурную погоду, то дождя не будет. Ночью зацветала мистическая сон-трава и цвела голубыми, желтыми и бирюзовыми цветами. Сны в этот день снились простые, но становились вещими.

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