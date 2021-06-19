Народный календарь на 19 июня: принято вырывать с грядок все сорняки

Народный календарь на 19 июня Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Народный календарь на 19 июня: наши предки считали, что, если в этот день резко похолодает, то чуть позже погода изменится в лучшую сторону. Если колосья ржи или пшеницы начинали цвести сверху, то это к неурожаю хлеба, если с середины, то к среднему урожаю, а снизу - к хорошему урожаю. Пчелы роились на цветущих растениях перед ясным днем.

В поле сильно стрекотали кузнечики к хорошей погоде. Также ясный день обещался, если пчелы улетали в поле с утра. Если же они стремились к своим ульям, то это к дождю. Если погода в этот день стояла теплая и ясная, то зерно должно было уродиться крупным. Перепел кричал в преддверии дождя. Если жаворонка не было слышно с самой зари, то это к ненастью.

Пауки откладывал яйца к хорошей погоде. Полевой вьюнок распускался в ненастный день перед улучшением погоды. Если зацветал чубушник, то в водоемах начинала клевать густера. Кроме того, в этот день было принято вычищать с полей и огородов все сорняки.

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