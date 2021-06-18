Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 18 июня: в городе образовались шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 18 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Красноармейской, улице Шаумяна, на проспекте Михаила Нагибина, улицах Шеболдаева, Немировича-Данченко, Нансена, Зоологической, улице Мечникова, Курской и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Портовая, Международная, Всесоюзная, МОПРа, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Орбитальной, Беляева, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, переулкам Днепровскому и Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспектам Шолохова и 40-летия Победы.

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