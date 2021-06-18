В Ростовской области в столкновении грузовиков и легковушки пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП в Ростовской области Фото: "КП" Архив

В Ростовской области случилась авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.

Инцидент произошел в пятницу, 18 июня, около половины пятого вечера на трассе «Константиновск-Тацинка» в Константиновском районе. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля МАН не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем КаМАЗ под управлением 49-летнего шофера. В этот же момент в грузовик МАН врезался 27-летний водитель автомобиля Hyundai Accent.

В результате ДТП пострадали водители КаМАЗа и МАНа, а также пассажир легковушки. Они были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Их доставили в ближайшую больницу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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