В хуторе Гороховском открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт

В Ростовской области открылся фельдшерско-акушерский пункт. Фото: правительство РО

В хуторе Гороховском Шолоховского района был открыт новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Теперь медицинскую помощь здесь смогут получать около 600 местных жителей. Пункт был установлен всего за несколько месяцев. На проведение работ было выделено 1,7 миллиона рублей, из них 1,6 миллиона рублей – средства областного бюджета и 107,1 тысяч рублей - местного. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым оборудованием, имеет коммуникации, системы отопления и кондиционирования.

- Мне хочется, чтобы это здание жители посещали только с профилактической целью. Несколько лет назад именно на Дону стали обновлять фельдшерско-акушерские пункты с помощью современных модульных конструкций. Позже этот принцип обновления лечебных учреждений был заложен в национальный проект «Здравоохранение» для всей страны, - отметил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Теперь в Шолоховском районе работают 18 фельдшерско-акушерских пунктов, три из них фельдшерские здравпункты и пять - врачебные амбулатории. Больше половины из них являются модульными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Аксае был открыт памятник врачам.

Такой подарок власти сделали ко Дню медика.