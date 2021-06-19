Аксайские предприниматели вывесили баннер с обращением к Владимиру Путину

Фото с плакатом в соцсетях опубликовали очевидцы Фото: группа VK Нетипичный Ростов

В Ростовской области пострадавшие аксайские предприниматели вывесили баннер с надписью «Наши проблемы решит только Путин». Возможно, таким поступком бизнесмены пытались привлечь внимание главы государства к ситуации с закрытыми рынками.

Фото с плакатом в соцсетях опубликовали очевидцы. Однако к этому моменту билборда уже нет на месте. Люди сообщают, что он не провисел и суток. Его якобы «похитили неизвестные».

Это уже не первое обращение к президенту. Ранее предприниматели сняли специальный видеоролик, который потом опубликовали на YouTube. В майках со слоганом "Спасем "Атлант" участники акции задали на камеру вопросы относительно блокировки торговых площадок. У Владимира Путина попросили защиты. За несколько часов видео набрало несколько тысяч просмотров.

Сейчас власти региона ищут новые территории для предпринимателей, которые были вынуждены оставить свои точки. Ведутся переговоры с инвесторами. Так, например, в «Губернаторскую сотню» уже включили четыре проекта по строительству торговых комплексов оптовой и розничной торговли.

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