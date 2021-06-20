Ростовчанин потерял 50 тысяч рублей после беседы с аферистом

Куда бандит переправил средства, неизвестно, но вернуть их так и не смогли Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ростова-на-Дону лишился всех своих денег после общения с мошенником, который представился сотрудником банка. Преступника уже начали искать, возбудили дело, но своих накоплений мужчине уже не вернуть. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Известно, что аферист позвонил ростовчанину с московского номера и сразу же заявил, что по карте «клиента» якобы происходят сомнительные финансовые операции. Мужчина поверил ему и продиктовал свои данные, а также озвучил секретный код из смс-сообщения.

После этого с карты пострадавшего исчезло около 50 тысяч рублей. Куда бандит переправил средства, неизвестно, но вернуть их так и не смогли.

Жителям Дона напоминают: нельзя доверять незнакомцам, которые звонят по телефону. Настоящие сотрудники банков обычно не требуют информацию подобным образом. Если у вас просят данные подозрительные «сотрудники банка», сразу кладите трубку и перезваанивайте по официальному номеру своего финансового учреждения.

В этом же месяце жертвой обманщиков стала ростовчанка, которая пыталась заказать еду через Интернет. За несуществующую пиццу со счета женщины списали 15 тысяч рублей

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