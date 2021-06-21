Народный календарь на 21 июня: места для новых колодцев метили сковородками

Народный календарь на 21 июня Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 21 июня: наши предки считали, что, если в этот день будет много росы, то даже сухое лето даст хороший урожай. Гроза в эту дату сулила плохую уборку сена. Собака валялась по земле, мало ела и много пила перед скорым дождем. Роса давала особенно хороший урожай сена и конопли.

Если во время росы слышались раскаты грома, то это к затяжному ненастью. Кукушка пела на сухом дереве перед временным похолодание. Лебеди начинают кричать к вечеру перед дождем. После дождя болота зеленели к затяжному ненастью. Сильная роса появлялась в преддверии ясного дня. Грачи хрипло каркали перед грозой, также перед ней полностью затихал лет. Гром подолгу гремел на одном месте к затяжному ненастью, а если же он перемещался, то это к похолоданию и возможному граду.

На закате облака становились темно-свинцовыми перед ночной грозой. Если роса не исчезала до полудня, то и осадков ждать не стоило. 21 июня обязательно клали сковороды на те места, где хотели начать рыть колодец. На восходе их снимали, и если посудина была покрыта капельками влаги, это означало, что копать можно, вода в таком колодце будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 20 июня: пчелы сидели на стенках улья перед сильной жарой.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 20 июня.