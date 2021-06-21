Пожарные вытащили людей из горящего дома в Ростовсой области

В Ростовской области загорелась квартира в многоэтажке Фото: "КП" Архив

В Ростовской области вспыхнула квартира в многоэтажном доме.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 июня, около пяти часов вечера на улице Севастопольской в городе Азове. Почувствовавшие острый запах гари соседи вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено десять квадратных метров. К счастью, им удалось вытащить оказавшихся в огне людей и никто не пострадал. Огонь был локализован в 16:53, еще через пять минут пожар был полностью потушен. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались десять человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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