Из Ростовской области в Крым отправилась третья аэромобильная группа МЧС

Ранее из донского региона выехали еще два эшелона спасателей Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Сегодня, 20 июня, из Ростовской области в Крым отправился третий эшелон аэромобильной группы спасателей. На помощь людям в подтопленные территории выехали 45 человек, они взяли с собой 8 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Также ситуацию прокомментировал замначальника Донского спасцентра Максим Ложков.

- Решение об увеличении сил прияли из-за возможного повтора неблагоприятных метеоявлений. Группировка усилена инженерной техникой. Личный состав оснащен гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, мотопомпами, бензопилами и шанцевым инструментом, - рассказал Максим Ложков.

Ранее из донского региона в Керчь и Ялту прибыли два эшелона спасателей, всего 103 человека и 23 единицы техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донские спасатели прибыли в подтопленные Керчь и Ялту

Сейчас специалисты помогают местным жителям и откачивают воду. Эти работы сняли на видео (подробнее)