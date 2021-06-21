«Лучи Победы» озарят вечернее небо в Таганроге и Ростове

В донской столице акция состоится на Театральной площади и в сквере имени Фрунзе Фото: сайт правительства РО

22 июня в Таганроге и Ростове-на-Дону вечернее небо озарят прожекторами. Это сделают в рамках акции «Лучи Победы», также организаторы подготовили концертную программу. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает сайт донского правительства.

Так, жителей приморского города приглашают в парк имени Горького. Там сначала состоится тематический концерт, а затем включат специальное освещение.

В донской столице акцию проведут сразу на двух площадках: на Театральной площади и в сквере имени Фрунзе, около мемориала «Воинам-освободителям Ростова».

В этот же день «Лучи Победы» засияют в других городах-героях и городах воинской славы России. Это знак памяти и символ продолжающейся жизни.

Также сегодня после 9 часов в Ростовской области зажгут «Огненные картины войны». Из тысяч свечей участники составят стелу «Освободителям Ростова» и Петрушинскую «балку смерти».