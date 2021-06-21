ФСБ рассекретило материалы о преступлениях нацистов в Ростовской области

ФСБ рассекретило новые документы о Великой Отечественной войны. Фото: ФСБ России

В канун очередной годовщины начала Великой Отечественной войны ФСБ России рассекретило часть материалов, в которых говорилось о преступлениях нацистов в Ростовской области.

Копии документов были опубликованы в рубрике «Архивные материалы» на сайте ФСБ. Они были созданы отделами НКВД в Ростовской области в период с февраля по июнь 1943 года.

В документах за март и апрель 1943 года говорится о том, что были обнаружены тела более 1,1 тысячи ростовчан. В этом числе 55 детей и 122 женщины. Они были до изнеможения замучены и расстреляны фашистами. Тела нашли при освобождении города 14 февраля 1943 года.

Кроме того, в документах речь идет и о расстреле 95 пациентов психиатрической колонии под городом Миллерово. В Заветинском районе нацистами были расстреляны 309 евреев, а в лагере для военнопленных в Миллеровском районе изо дня в день умирали до 60 человек, некоторые от истощения, а некоторые были зверски расстреляны.

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