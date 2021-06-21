Из Ростова в Адлер будет ходить дополнительный поезд

Из Ростова станут ходить дополнительные поезда в Адлер Фото: "КП" Архив

Из Ростова в Адлер будет запущен дополнительный поезд. Он начнет курсировать по своему маршруту уже 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Поезд будет отправляться с пригородного железнодорожного вокзала. Такие меры были приняты железнодорожниками в связи с возможных увеличением пассажиропотока.

- Состав будет ходить до 30 августа, отправляясь из донской столицы с вокзала Ростов-Пригородный, - говорится в тексте сообщения.

Поезд будет отправляться из донской столицы четным числам в 00:20 и прибывать в Адлер в 12:32. В обратном направлении из Адлера состав также будет выезжать по четным числам в 16:08, а прибытие в Ростов-на-Дону назначено в 04:32.

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