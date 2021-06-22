Народный календарь на 22 июня: вся сила в этот день идет от земли

Народный календарь на 22 июня Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 22 июня: наши предки считали, что, если ласточки и стрижи летали низко, но это к дождю. Вороны часто кричали также к дождю. Листья на деревьях выворачивались наизнанку в преддверии осадков. А вот, если пчелы с приходом туч не прятались в ульи, то дождя ожидать не стоило. Муравьи собирались вокруг муравейника к хорошей погоде.

Если с утра распустилась мокрица, да так и осталась раскрытой на целый день – погода будет хорошей. Если пауки делают главные нити своих паутин особенно длинными и распространяют их широко – к погожему дню. Трясогузки боролись перед дождем. Покрасневшая земляника была знаком тому, что пора сажать овес. Если зацветала рожь, то нужно было готовить сено.

По народному календарю, этот день считался началом настоящего лета, наступало летнее тепло. Кроме того, считалось, что в эту дату вся сила исходила именно от земли.

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