Аномальная жара идет на Ростовскую область

В донской столице обещают сильную жару Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется сильная жара. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, ссылаясь на данные Ростгидромета, сообщили, что во второй половине дня 23 июня, а также 24 и 25 июня на Дону температура воздуха днем поднимется до 40 градусов.

Спасатели обратились к жителям Ростовской области с просьбой быть особо осторожными в жаркие дни.

- Наденьте головные уборы, избегайте прямых солнечных лучей, передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени, не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма, - напомнили простые правила безопасности сотрудники экстренных служб города.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что из-за ливня, который обрушился на город 17 июня, Ростов превратился в Венецию. Так, одна женщина не могла перейти дорогу, потому что была по самый пояс в воде. Самые яркие видео с потопом смотрите здесь.

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