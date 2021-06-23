Народный календарь на 23 июня: случайно увидеть свет в своем доме - к счастью

Народный календарь на 23 июня Фото: Павел КЛОКОВ

Народный календарь на 23 июня: наши предки считали, что, если в этот день на листьях ивы появляется липкий сок, то это к скорому ненастью. Куры, гуси и утки ощипывались перед дождем. Куры кудахтали к ненастью, а цыплята прятались в преддверии сухой погоды.

Если в грозу белые тучи бежали впереди синих, то это к граду. Если ночью и вечером в лесу теплее, чем на открытой местности, а в низинах холодно – погода будет хорошей. Если в этот день стояла засуха, то ничего доброго это не сулило. Курица махала хвостом в преддверии сырой погоды. Если листья мужского папоротника раскрывались вверх, то это значило, что в течение следующих 15-20 часов начнется дождь. В ясный день муравьи прятались перед ненастьем.

Вороны хохлились к сырой погоде. Пауки не показывались перед сменой погоды. А также считалось, что тот, кто 23 июня случайно увидит свет в своем доме, станет счастливым.

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