Суворовского догхантера отпустили под подписку о невыезде

В Ростове мужчина расстрелял бездомных собак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове местные жители микрорайона Суворовский заявили на своего соседа в местный отдел полиции. Они сообщили о том, что мужчина крайне жестоко обращается с животными.

К месту происшествия выехали участковые. Они просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что местный житель, будучи на одной из улиц микрорайона расстреливал бездомных собак из пневматической винтовки. В одну из собак он стрелял в упор, от выстрела животное скончалось на месте преступления, после этого догханер подобрал собаку и выбросил ее в мусорный бак, а затем он скрылся. Стражам порядка удалось найти и задержать злоумышленника, оружие, из которого, предположительно, велась стрельба, было изъято.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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К счастью, животные выжили, но находятся в тяжелом состоянии.