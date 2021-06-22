В Ростове приведут в порядок переулок Университетский
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В донской столице благоустроят пешеходную зону в переулке Университетском. Об этом на заседании в городской Думе, состоявшемся во вторник, 22 июня, сообщила глава Кировского района Наталия Симаченко.
Чиновница отметила, что в нынешнем году в планах привести в порядок участок переулка Университетского между улицей Большой Садовой и улицей Пушкинской. В этой части будет заменена тротуарная плитка, реконструированы объекты малых архитектурных форм и установлены декоративные светильники.
Также в этом месте планируется высадить более 40 деревьев и полторы тысячи кустарников, а также четыре тысячи цветов.
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Это будут новые, современные карусели, сообщил сити-менеджер.