В Ростове приведут в порядок переулок Университетский Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице благоустроят пешеходную зону в переулке Университетском. Об этом на заседании в городской Думе, состоявшемся во вторник, 22 июня, сообщила глава Кировского района Наталия Симаченко.

Чиновница отметила, что в нынешнем году в планах привести в порядок участок переулка Университетского между улицей Большой Садовой и улицей Пушкинской. В этой части будет заменена тротуарная плитка, реконструированы объекты малых архитектурных форм и установлены декоративные светильники.

Также в этом месте планируется высадить более 40 деревьев и полторы тысячи кустарников, а также четыре тысячи цветов.

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Это будут новые, современные карусели, сообщил сити-менеджер.