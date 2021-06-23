Еще 177 случаев COVID-19 выявили в Ростовской области за сутки

Новые случаи подтвердили в 38 городах и районах региона Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 177 человек. Коэффициент распространения COVID-19 все еще составляет 1. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили власти региона.

Новые случаи подтвердили в 38 городах и районах региона. Больше всего положительных тестов подтвердили в Ростове – 75. На втором месте — города Гуково и Шахты, там по 6 инфицированных. 5 — в Неклиновском районе. По 4 - в Азове, Батайске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Азовском, Миллеровском, Мясниковском, Орловском, Сальском и Тарасовском районах.

По 1 случаю зарегистрировали в Новочеркасске, Белокалитвинском, Веселовском, Кагальницком, Мартыновском, Советском, Чертковском и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 44,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% - от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 8% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1154 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся девять человек, на неинвазивной ИВЛ – 132 человека.

За прошедшие сутки умер еще 6 пациентов с коронавирусом. Это три женщины 30, 69, 83 лет, а также трое мужчин 72, 73 и 75 лет. У них были хронические заболевания. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали уже 4625 человек.

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